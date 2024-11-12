Günlerce aradığı babasının cansız bedenini buldu

Yayınlanma: 12.11.2024 - 17:28

Güncelleme: 12.11.2024 - 17:28

Barış Mahallesi 1840. Sokak'taki bir sitede eşiyle birlikte yaşayan demans hastası Yüksel Curtay, 7 Kasım'da ayrıldığı evine bir daha dönmedi. Aile üyeleri, Curtay'ın bulunması için kayıp ihbarında bulundu. Yaşlı adam, oğlu Metin Curtay tarafından da 5 gündür her yerde aranıyordu.

Curtay'ın cansız bedeni bugün oğlu tarafından, evine yaklaşık 2 kilometre mesafedeki bir binanın yanında, tahtaların arasında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptıktan sonra, yaşlı adamın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Metin Curtay'ın güvenlik kameralarını inceleyerek günlerdir babasının izini sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.