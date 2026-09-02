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Gurbetçi aile Edirne'de kaza yaptı: 4 yaralı

Gurbetçi aile Edirne'de kaza yaptı: 4 yaralı

2.09.2026 15:22:00
Güncellenme:
DHA
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Gurbetçi aile Edirne'de kaza yaptı: 4 yaralı

Edirne'nin Keşan ilçesinde gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil, kavşak duvarına çarptı, 4 kişi yaralandı.
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Kaza, öğle saatlerinde Keşan-Uzunköprü kara yolu üzerindeki Kozköy mevkisinde meydana geldi.

Keşan'dan Uzunköprü yönüne giden M.B. yönetimindeki N HM 117 plakalı otomobil Kozköy mevkisinde duble yolu ayıran su kanalına girerek, kavşak duvarına çarptı.

YARALILAR VAR

Kazada sürücü M.B. ile otomobilde bulunan eşi H.U.B., çocukları L.B. ve L.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceme sürüyor.

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