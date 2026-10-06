Gürlek ile Özel arasındaki ‘16 taşınmaz’ davasında ikinci duruşma 20 Ekim’de

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in malvarlığına ilişkin YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in iddialarının ardından açılan karşılıklı manevi tazminat davasının ikinci duruşması, İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nce görülecek. Temmuz ayındaki ilk duruşmada karar çıkmamıştı.

16 TAŞINMAZIN TAPU ID NUMARALARINI PAYLAŞMIŞTI

Dava, Özel’in CHP Genel Başkanı olduğu dönemde 17 Mart’ta Gürlek’in malvarlığına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından açıldı. Özel, Gürlek’e ait olduğunu öne sürdüğü 16 taşınmaza ilişkin tapu ID numaralarını kamuoyuyla paylaştı. Özel, söz konusu ID numaralarının resmi kayıtlar üzerinden sorgulanabileceğini belirterek iddialarının araştırılmasını istedi.

Gürlek ise iddiaları reddetti. Özel’in açıkladığı belgelerin gerçeği yansıtmadığını savunan Gürlek, üzerine kayıtlı dört taşınmaz bulunduğunu, Özel’in gündeme getirdiği diğer taşınmazların ise kendisine ait olmadığını belirtti.

KARŞILIKLI 1 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVALARI

Gürlek, Özel’in 17 ve 24 Mart’taki açıklamalarının kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon TL manevi tazminat talebiyle dava açtı. Gürlek tarafı dava dilekçesinde, malvarlığına ilişkin iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu ve kamuoyunda kendisi hakkında olumsuz algı oluşturmayı amaçladığını savundu.

YENİ Parti Genel Başkanı olan Özel ise Gürlek’in kendisine yönelik açıklamalarının kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 1 milyon 100 bin TL’lik karşı dava açtı. Özel tarafı, mahkemeye sunduğu dilekçede 16 taşınmaza ilişkin tapu ID numaralarına da yer verdi. Mahkemeye sunulan listedeki 16 taşınmaz için belirtilen değerlerin toplamı 455 milyon 500 bin TL oldu.

Özel’in avukatları, söz konusu taşınmazların tapu kayıtları ile Gürlek’in geçmiş ve mevcut malvarlığı kayıtlarının Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgili tapu müdürlükleri ve diğer kamu kurumlarından getirtilmesini talep etti.

İKİNCİ DURUŞMA 20 EKİM’DE

İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde temmuz ayında görülen ilk duruşmada karar çıkmadı.

Dava, 20 Ekim’de yapılacak ikinci duruşmayla devam edecek.