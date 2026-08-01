Gürsel Tekin'den 'görevden alındı' iddialarına yanıt: ‘Görevimizin başındayız’

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda görev değişikliği yaşanacağı yönündeki iddiaların ardından, mahkeme kararıyla "çağrı heyeti yetkilisi" olarak görevlendirilen Gürsel Tekin'den ilk açıklama geldi.

Partinin yeni üye katılımı dolayısıyla düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekin, görevden alındığı yönündeki iddiaları reddederek görevini sürdürdüğünü söyledi.

Tekin, "16 Ekim'e kadar görevimizin başındayız. Ondan sonraki süreçte elbette partimizin genel merkezi istediği iradeyi kullanabilir. Bu konuda hiçbir sorun yok. Genel merkezimizle ve genel başkanımızla en ufak bir problemimiz bulunmuyor" dedi.

CHP kulislerinde, İstanbul örgütünün yönetimi için MYK adına yeni bir görevlendirme yapılmasının değerlendirildiği ve Tekin'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı üye katılım törenindeki tutumunun parti yönetiminde rahatsızlık yarattığı iddia edilmişti.