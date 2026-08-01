Gürsel Tekin’in görevden alınacağı iddia edilmişti: Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin'in davranışlarından rahatsız olmuş...

CHP’ye butlan kararıyla göreve gelen Kılıçdaroğlu’nun MYK’sının, İstanbul İl Örgütü'nün yeniden yapılandırılması amacıyla bir görevlendirme yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

ANKA’nın aktardığına göre; konunun MYK toplantısında gündeme geldiğini belirten parti kurmayları, Gürsel Tekin ve çağrı heyeti üyelerinin görevlerinin mahkeme kararıyla kesinleştiğini hatırlatarak, "Gürsel Tekin’in ne görevden alma ne de atama yapma yetkisi var. Yetkisi olmadığı için İstanbul örgütünü de organize edemez. MYK adına hareket edebilecek, örgütü organize edecek bir atama yapmamız lazım. Gürsel Tekin’i görevden almamız söz konusu değil çünkü ortada bir mahkeme kararı var. Ancak, örgütümüzü organize edecek birini atayabiliriz" dedi.

YENİ BİR GÖREVLENDİRME ÜZERİNDE DURULDU

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün Genel Merkez’de toplandı. Yaklaşık 2 buçuk saat süren toplantıda iç politikadaki gelişmeler, ekonomik kriz ve partideki son durum ele alındı.

Toplantıda İstanbul İl Başkanlığı'na ilişkin formül arayışının da gündeme geldiğini belirten CHP'li kurmaylar, MYK'nın İstanbul örgütünün işleyişini sağlamak amacıyla yeni bir görevlendirme üzerinde durduğunu aktardı. İl başkanı atamasının konuşulduğunu, ancak mahkeme kararının buna engel olup olmadığının değerlendirildiğini söyleyen kurmaylar, "Gürsel Tekin’in ne görevden alma ne de atama yapma yetkisi var. Tekin, fiili bir durum yarattı. Daha önce ilçe yönetimlerini Tekin değil biz MYK olarak görevden aldık. Yetkisi olmadığı için İstanbul örgütünü de organize edemez. MYK adına hareket edebilecek, örgütü organize edecek bir atama yapmamız lazım. Gürsel Tekin’i ve çağrı heyetini görevden almamız söz konusu değil çünkü ortada bir mahkeme kararı var. Ancak, örgütümüzü organize edecek birini atayabiliriz. Onu da önümüzdeki günlerde konuşacağız ve bir atama yapacağız" ifadelerini kullandı.

"GÜRSEL TEKİN'İN O GÜNKÜ TAVIRLARI ÇOK KÖTÜYDÜ"

Tekin’in İstanbul’da gerçekleştirilen ve Kılıçdaroğlu’nun da katıldığı üye katılım törenindeki davranışlarının hem MYK üyelerinde hem de Kılıçdaroğlu’nda rahatsızlık yarattığını vurgulayan kurmaylar, "Gürsel Tekin'in oradaki tavırları bizi rahatsız etti. Genel başkanımız doğrudan söylemedi ancak o da rahatsız olmuş. O günkü tavırları çok kötüydü. Eminiz o da pişman olmuştur sonrasında. Ancak o tavırlar Kemal Bey’i kötü duruma sokma anlamına geldi" değerlendirmesini yaptı.