Gürsel Tekin paylaştı: İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyla ilgili akılalmaz 'şaka'
İstiklal Caddesi'ndeki bombalı terör eyleminin acısı henüz tazeyken yine aynı yerde Arapça konuşan şahısların yaptığı sözde 'şaka' büyük tepki topladı. Türkiye'nin acısıyla dalga geçen görüntüler hızla yayılırken CHP’li Gürsel Tekin, videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi.
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da meydana gelen bombalı terör eyleminde 6 kişi yaşamını yitirdi, 81 kişi yaralandı.
Acısı henüz taze olan terör saldırısı sonrası sosyal medya platformu TikTok’ta paylaşılan sözde 'şaka' içerikli bir video ise sosyal medyada büyük tepki topladı.
BOMBALI PAKET 'ŞAKA'SI YAPTILAR
Yapılan paylaşımda İstiklal Caddesi'nin ortasında Arapça konuşan 3 kişinin bombalı paket ya da kapkaç 'şaka'sı yaparak kahkahalar attığı görüldü. Bu kişilerin tavırları ve hareketleri sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.
"TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"
(Gürsel Tekin)
Görüntüleri paylaşan CHP milletvekili Gürsel Tekin, şu ifadeleri kullandı:
"Şimdi soruyorum TikTok’ta video çekip İstiklal Caddesi’nin ortasında, Türk milletinin acısıyla alay eden bu insan müsvetteleri hakkında bir işlem yapıldı mı? Hem bu ülkeye gelecekler, hem bu milleti aşağılayacak, hakaret edecekler. Tahammülümüz kalmadı."
Şimdi soruyorum TikTok’ta video çekip İstiklal Caddesi’nin ortasında, Türk milletinin acısıyla alay eden bu insan müsvetteleri hakkında bir işlem yapıldı mı? Hem bu ülkeye gelecekler, hem bu milleti aşağılayacak, hakaret edecekler. Tahammülümüz kalmadı. pic.twitter.com/wiqyvN0auH— Gürsel Tekin (@gurseltekin34) November 20, 2022
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