Gürün: Bodrum’un geleceğini güven altına alacağız

Gürün: Bodrum’un geleceğini güven altına alacağız
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Bodrum ilçesinde devam eden yatırımlar hakkında bilgi vermek için muhtarlarıyla bir araya geldi.
Toplantıya Başkan Gürün’ün yanı sıra CHP il Başkanı Adem Zeybekoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Bodrum ilçe Başkanı Halil Karahan, Bodrum Muhtarlar Dernek Başkanı Ahmet Cemil Gündüz ve Bodrum’un çeşitli mahallelerinden 42 muhtar katıldı.
Altyapı yatırımlarının yapılması gereken zorunlu bir yatırım olduğunu vurgulayan Bodrum Belediye Başkanı Aras, “Bodrum’da önemli bir altyapı eksiği olduğunu hepimiz biliyoruz. Altyapı çalışmalarının siyaset için eleştiri malzemesi haline gelmesine ve acımasız eleştirilerin yapılmasına izin veremeyiz. Çalışmalar konusunda eksiklerimiz vardır ancak hükümetin yapmadığı yatırımları büyükşehir belediyemiz yapıyor. Biz göreve geldiğimiz günden bu yana Osman Başkanımla uyum içinde çalışıyoruz ve şehrimin geleceği için bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi. Muğla Büyükşehir Belediye Gürün ise “Bodrum’daki altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ilçemizin on yıllardır devam eden önemli bir sorunu ortadan kaldıracağız ve Bodrum’un geleceğini güven altına alacağız” dedi.
Gürün, “Biz 13 ilçesi olan çok geniş coğrafyaya sahip bir kentiz. Her ilçemizin önem durumu ve ihtiyacına göre yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Bu yatırımların en önemlilerinden birçoğu Bodrum ilçemizde sürüyor. Yatırımların bir an önce bitmesini biz de istiyoruz ancak temel atma töreninde 2022 yılının sonunda önemli bir problem çıkmazsa yatırımlarımızı tamamlayacağız dedik. O nedenle biraz sabretmemiz gerekiyor. Biz Bodrum’un en az 30 yıllık altyapı ve kanalizasyon problemlerini çözmek için çalışıyoruz” diye konuştu.
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