Gürün: Kentin her köşesine hizmet götürüyoruz

Gürün: Kentin her köşesine hizmet götürüyoruz
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Meke, Bağyaka ve Yerkesik mahallelerinde yapılan 16 kilometrelik yol çalışmasını inceledi.
Gürün, daha sonra Bağyaka Mahallesi’ndeki vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile birlikte köy kahvesinde oturan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, çalışmalar hakkında ekiplerden bilgi aldı. Gürün ve Gümüş, incelemelerin ardından Bağyaka Mahallesi’nde, Meke Mahalle Muhtarı Hüseyin Özkan, Denizova Muhtarı Halil Karataş ve Bağyaka Muhtarı Emin Tuğrul ve mahalle sakinleri ile toplantı yaptı. Muğla’nın her köşesine hizmet götürmeye devam ettiklerini ve aciliyet durumuna göre tüm bölgelerin eksiklerini ortadan kaldırmaya çalıştıklarını belirten Gürün, “Sorunları biliyor, önem sırasına göre bütçemizin elverdiği şekilde hizmetlerimizi yerine getiriyoruz. Bugüne kadar yaptığımız yatırımlara bakılınca eksiklerin ortadan kaldırılması konusunda vatandaşlarımızın bize güvenmelerini istiyoruz. Halkımız için il genelinde en ücra noktaya kadar hizmet götürüyoruz ve bundan sonrada çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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