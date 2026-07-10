Güven Haber-Sen: PTT personelinin mağduriyetine izin verilmemeli

Güven Haber-Sen, PTT'de yaşanan sorunlara ilişkin Hatay İskenderun'daki PTT Şubesinin önünde açıklama yaptı.

Açıklamayı Güven Haber-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yiğit okudu.

Binlerce İdari Hizmet Sözleşmeli personelin geleceğine ilişkin ciddi kaygılar yaşadığını söyleyen Yiğit, "Hazırlanması planlanan yeni düzenlemelerde çalışanların iş güvencesini zayıflatabilecek hükümlerin yer alması, çalışma barışını bozacak ve kamu hizmetinin niteliğini olumsuz etkileyecektir. İş güvencesi olmayan bir çalışandan verimli hizmet beklenemez. Geleceğinden endişe eden bir personelin kuruma aidiyet duygusu zedelenir. Hukuki güvence olmadan çalışma hayatında huzurdan söz edilemez" dedi.

"TEK TARAFLI İDARİ TASARRUFLA BELİRLENEMEZ"

Taleplerinin açık ve net olduğunu kaydeden Yiğit, "İdari Hizmet Sözleşmeli personele ilişkin temel haklar yalnızca PTT A.Ş. Yönetim Kurulunun tek taraflı düzenlemelerine bırakılmamalıdır. Çalışanların kaderi tek taraflı idari tasarruflarla belirlenemez. Yapılacak düzenlemeler hukuki güvence sağlayacak şekilde ve sosyal tarafların görüşleri alınarak gerçekleştirilmelidir. İHS Yönetmeliğinin 108. maddesi çalışanların iş güvencesini tehdit eden yapısıyla kabul edilemez. Bu madde ya tamamen yürürlükten kaldırılmalı ya da açık, objektif, ölçülebilir ve yargı denetimine tam anlamıyla açık kriterlerle yeniden düzenlenmelidir.

Hiçbir kamu çalışanı keyfi uygulamaların tehdidi altında görev yapmak zorunda bırakılamaz. PTT A.Ş.'nin ileride 4046 sayılı Kanun kapsamında özelleştirme kapsamına alınması ihtimalinde, İdari Hizmet Sözleşmeli personelin mağdur edilmesine asla izin verilmemelidir. Olası istihdam fazlası veya iş kaybı durumunda çalışanların diğer kamu kurumlarına nakledilmesini sağlayacak açık yasal güvence oluşturulmalıdır. Çünkü hiçbir emekçi yıllarını verdiği kurumun geleceği nedeniyle belirsizliğe mahkûm edilemez" diye konuştu.

"HERKES İÇİN EKSİKSİZ UYGULANMALI"

Yiğit, taşeron firmada çalışanların sorunlarına ilişkin ise, "Bugün burada yalnızca İHS statüsündeki çalışanların değil, PTT'nin yükünü omuzlayan taşeron firma çalışanlarının da sesi oluyoruz. Aynı işyerinde, aynı işi yapan, aynı sorumluluğu paylaşan çalışanlar arasında yalnızca statü farklılığı nedeniyle ücret ve sosyal hak eşitsizliği yaratılması kabul edilemez. Taşeron firma personelleri yıllardır düşük ücretlerle, sınırlı sosyal haklarla ve güvencesiz çalışma koşulları altında hizmet vermektedir. Buna rağmen PTT hizmetlerinin sürdürülebilmesi için büyük fedakârlık göstermektedirler. Anayasamızın güvence altına aldığı eşitlik ilkesi ve çalışma hayatının temel prensibi olan "eşit işe eşit ücret" ilkesi, PTT çatısı altında çalışan herkes için eksiksiz uygulanmalıdır.

Hiçbir emekçi statüsü nedeniyle ayrımcılığa uğramamalı, emeğinin karşılığından mahrum bırakılmamalıdır. İHS personelinin iş güvencesi güçlendirilmeli, taşeron firma çalışanlarının ücret ve sosyal hak mağduriyetleri kalıcı çözümlerle giderilmelidir. Çünkü güçlü kamu hizmeti, güvenceli ve mutlu çalışanlarla mümkündür" ifadelerini kullandı.