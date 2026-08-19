Güvenpark’tan çıkarılmış, yürüyüşleri engellenmişti! Özdağ duyurdu: ‘Gazilerin rehabilitasyon merkezine alınmasına da izin verilmedi’

Ankara’da özlük haklarının karşılanması talebiyle Güvenpark’ta oturma eylemi yapan er şehit yakınları ve er gazilere polis müdahale etmişti. 38 gündür Güvenpark’ta eylem yapan grup, sabah saatlerinde polis tarafından parktan çıkarılarak Gazi Uyumevi’ne götürülmüş, ardından İçişleri Bakanlığı’na yürümek isteyen gaziler polisin sert müdahalesine maruz kalmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, gaziler bu kez de rehabilitasyon evine alınmadı.

Özdağ, Bilkent’te polis tarafından çevrelenen ve İçişleri Bakanlığı’na gitmeleri engellenen gazilerin eylemi sonlandırarak rehabilitasyon merkezine dönme kararı aldığını, ancak Milli Savunma Bakanlığı’nın gazilerin rehabilitasyon merkezine alınmasını yasakladığını duyurdu. Özdağ bir süre sonra yapılan görüşmelerin ardından gazilerin rehabilitasyon merkezine alınmasının kabul edildiğini duyurdu.

'MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GAZİLERİMİZİN REHABİLİTASYON EVİNE ALINMASINI YASAKLAMIŞ'

Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Bilkent’te polis tarafından muhasara altına alınarak İçişleri Bakanlığına gitmeleri engellenen Gazilerimiz eylemi sonlandırarak rehabilitasyon evine dönme kararı aldılar. Ancak ne yazık ki, Milli Savunma Bakanlığı Gazilerimizin rehabilitasyon evine alınmasını yasaklamış.

Güven Park’a İçişleri Bakanlığı sokmuyor. Rehabilitasyon evine Milli Savunma Bakanlığı. Gazilere bir yer gösterin.

Aşağıdaki videoda Güven Park’a ve rehabilitasyon evine alınmayan bir bacağı olmayan gazimizin vücudunu görüyorsunuz.

Yapılan görüşmelerden sonra gazilerimizin rehabilitasyon merkezine alınması kabul edilmiş. Bazı gazilerimizde bir başka askeri sağlık tesisinde geceleyecek. Aklı selim hakim oldu. https://t.co/S1hoMpQCeu — Ümit Özdağ (@umitozdag) August 19, 2026

DDM YALANLADI İLETİŞİM

Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı paylaşımlarda yer alan ‘Ankara Güvenpark’ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi’ne alınmadığı’ yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

DMM tarafından sanal medya üzerinden yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya mecralarında yer alan, ‘Ankara Güvenpark’ta eylem yapan er gazilerin Bilkent Gazi Uyum Evi’ne alınmadığı’ yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Ankara Bilkent’te bulunan Gazi Uyum Evi, tüm gazilerimizin kullanımına amasız ve fakatsız açıktır. Tesis, gazilerimizin rehabilitasyonu ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kesintisiz hizmet vermeyi sürdürmektedir. Söz konusu tesise erişimle ilgili tek kısıtlama, gazi unvanı taşımayan kişilerin girişine yönelik mevzuat gereği uygulanan güvenlik protokolleridir. Kamuoyunu yanıltmak ve gazilerimiz üzerinden algı operasyonu yürütmek amacıyla dolaşıma sokulan bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur” denildi.