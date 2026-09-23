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'Güzellik merkezi' adı altında sahte senet dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözaltı

'Güzellik merkezi' adı altında sahte senet dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözaltı

23.09.2026 10:58:00
Güncellenme:
DHA
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'Güzellik merkezi' adı altında sahte senet dolandırıcılığı operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde güzellik merkezi adı altında hizmet sunma vaadiyle iletişime geçtikleri kişilerin kredi kartı bilgilerini alıp, rızaları dışında sahte senetler düzenleyerek icra takibi başlatan ve milyonlarca lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
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Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne yapılan şikayetler üzerine başlatılan soruşturmada, yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin güzellik merkezi adı altında kişilerle iletişime geçtiği belirlendi.

Şüphelilerin, hizmet sunma vaadiyle iş yerlerine çağırdıkları kişilerden kredi kartı bilgilerini aldıkları ve sahte senetler imzalattıkları tespit edildi.

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10 GÖZALTI

Şüphelilerin, bu senetlerle daha sonra icra takibi başlatarak milyonlarca liralık vurgun yaptıkları ortaya çıktı.

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 23 Eylül'de İstanbul merkezli Konya, Antalya ve Erzurum'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerin işlemleri sürerken, sorgularının ardından gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. 

İlgili Konular: #dolandırıcılık #senet