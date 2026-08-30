Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı: Sağlık Bakanlığı o merkezi kapattı

İstanbul Bakırköy'de Fatma Özçalışkan Özel Medfa Polikliniği'nde ortaya çıkan gizli kamera skandalına ilişkin Sağlık Bakanlığı harekete geçti.

Kadın müşterilerin gizlice çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşıldığı yönündeki iddiaların ardından Bakanlık tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan resmi açıklamada, söz konusu işletmenin faaliyetinin durdurulduğu bildirildi.

Açıklamada, "İstanbul'da faaliyet gösteren bir güzellik merkezinde kadın müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve sosyal medya platformlarında paylaşıldığı yönündeki iddialar üzerine Bakanlığımızca inceleme/soruşturma başlatılmış ve söz konusu merkezin faaliyeti durdurulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

28 Ağustos tarihinde, Bakırköy Zuhuratbaba Mahallesi'ndeki bir güzellik merkezinden hizmet alan 4 kadın, kendilerinden habersiz görüntü kayıtlarının alındığı ve bu görüntülerin dijital platformlarda ücret karşılığı yayımlandığı şikayetiyle müracaatta bulundu.

İş yerinde gerçekleştirilen polis aramalarında, gizli kamera düzeneği bulunan aktif 1 cihaz, daha önceden söküldüğü belirlenen 6 cihaz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Salondaki dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, yaklaşık 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş yeri yetkilisi F.Ö. ile kamera sistemlerini kurduğu belirlenen E.S.C., "Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Verilmesi veya Ele Geçirilmesi" ve "Özel Hayatın Gizliliğinin İhlali" suçlamalarıyla 29 Ağustos'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çalışmaların devamında, görüntülerin yayımlanmasıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 30 yaşındaki A.Ç. isimli üçüncü şüpheli de 29 Ağustos'ta Küçükçekmece'deki evinde yakalanarak tutuklandı.