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Güzellik merkezinde skandal: İzinsiz görüntü kaydedildiği iddiası!

Güzellik merkezinde skandal: İzinsiz görüntü kaydedildiği iddiası!

29.08.2026 12:20:00
Güncellenme:
DHA
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Güzellik merkezinde skandal: İzinsiz görüntü kaydedildiği iddiası!

Bakırköy'de güzellik merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice kaydedilerek ücret karşılığında sosyal medya platformları üzerinden izletildiği iddiası üzerine düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
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Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve kayıtların sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığında izletildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler tarafından iş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1’i aktif, 6’sı sökülü toplam 7 cihaz ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı belirlendi.

Çalışmalar kapsamında iş yeri sahibi ile kamera sistemini kurduğu tespit edilen 2 şüpheli, ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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