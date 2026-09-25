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Güzellik uzmanının ailesine peş peşe silahlı saldırı: Araçlarını kurşunladılar

Güzellik uzmanının ailesine peş peşe silahlı saldırı: Araçlarını kurşunladılar

25.09.2026 10:47:00
Güncellenme:
DHA
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Güzellik uzmanının ailesine peş peşe silahlı saldırı: Araçlarını kurşunladılar

Adana’nın Seyhan ilçesinde kimliklerini kapüşon ve şapkayla gizleyen şüpheliler, aynı aileye ait iki araca iki gün üst üste silahla ateş açtı. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansırken aile üyelerinden S.T., “Can güvenliğimiz yok, evimizde yatmaya ve işe gitmeye korkar hale geldik” dedi.
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Adana’da aynı aileye ait farklı araçlara iki gün üst üste silahlı saldırı düzenlendi. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken polis, kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İlk olay, 21 Eylül’de Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi’nde meydana geldi. Güzellik uzmanı S.T.’nin ailesine ait park halindeki otomobile, yüzünü kapüşon ve şapkayla gizleyen bir şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

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ERTESİ GÜN BİR ARAÇ DAHA HEDEF ALINDI

İlk saldırının ertesi günü bu kez aynı aileye ait hafif ticari araç silahlı saldırının hedefi oldu. Her iki saldırı da çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Görüntülerde şüphelilerin araçlara ateş açtığı anlar yer aldı.

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“CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK”

Ailesinin kimseyle husumeti olmadığını belirten S.T., yaşadıkları korkuyu şu sözlerle anlattı:

“Gece saatlerinde silah seslerini duyduktan sonra hemen sokağa indik. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ailemizin kimseyle husumeti yok, kimin saldırdığını bilmiyoruz. Araçlarımıza 2 gün üst üste defalarca ateş açtılar. İki saldırı da hemen hemen aynı saatlerde oldu. Çok korkuyoruz. Evimizin önünde ateş açıyorlar. Can güvenliğimiz yok, evimizde yatmaya ve işe gitmeye korkar hale geldik. Yetkililerden saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunmasını istiyoruz.”

Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

İlgili Konular: #Adana #silahlı saldırı

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