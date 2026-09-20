Haber alınamıyordu: 13 yaşındaki çocuk mısır tarlasında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Konuk Mahallesi'nde Selahattin Karayel (13), 19 Eylül'de evinden ayrıldı.

Karayel'den haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, dron ve köpeklerin de desteğiyle Karayel'in bulunması için mahalle kırsalında çalışma başlattı.

Yapılan aramalar sonucu Karayel, bir mısır tarlasında ölü olarak bulundu.

Cumhuriyet savcılığı tarafından olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayın aydınlatılması için özel ekip kurdu.

SİLAHLA VURULMUŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Mardin’in Derik ilçesinde kayıp olarak aranan Selahattin Karayel (13), mısır tarlasında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Karayel’in cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin ismi öğrenilemeyen 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KUZENİ YANLIŞLIKLA AV TÜFEĞİYLE VURDUĞUNU İTİRAF ETTİ

Mardin’in Derik ilçesinde kayıp olarak aranan Selahattin Karayel’in cansız bedeninin yerini kuzeni D.K.’nin (16) gösterdiği öğrenildi. Karayel'i yanlışlıkla av tüfeğiyle vurduğunu itiraf ettiği belirtilen D.K., gözaltına alındı. D.K.'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.