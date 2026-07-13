Haber-Sen’den PTT düzenlemelerine tepki: 'Özlük haklarının korunacağı hukuki formül hayata geçirilmeli'

KESK'e bağlı Haber-Sen 6 No'lu Şube üyeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda torba yasa kapsamında 14 Temmuz'da görüşülecek PTT düzenlemeleri öncesinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendika adına basın açıklamasını okuyan Şube Başkanı Menduh Tunç, 15 Temmuz sonrasında boşalan birçok kadronun OHAL KHK'leriyle iptal edildiğini, 11 yıldır görevde yükselme sınavı açılmadığı belirtilerek, 15 Temmuz sonrasında boşalan şef, müdür ve başdağıtıcı kadrolarının kaldırıldığını söyledi.

“SORUN YUMAĞINA DÖNÜŞTÜ”

"PTT 2015 yılından beri tam 11 yıldır 399 KHK statüsünde görevde yükselme sınavı açmadı. 15 Temmuz sonrası sonrası boşalan şef, müdür ve Başdağıtıcılık kadroları OHAL KHK'ları ile iptal edildi. Liyakatsiz yönetici atamaları ayyuka çıktı. Bu durum emekçileri umutsuzluğa sevk etti. Dağıtımda geniş cihetlerde ve tek kişilik şube gişelerinde ter döken, emek veren her gün hakarete uğrayarak, itilip kakılan emekçiler görmezden gelindi. Bütün bunlar sorunlar yumağına dönüştü” diyen Tunç, PTT emekçilerinin taleplerini şu şekilde sıraladı:

“PTT bünyesinde kalmayı tercih eden 399'lu personelin mevcut tüm mali, sosyal ve özlük haklarının eksiksiz korunacağı hukuki bir formül derhal hayata geçirilmelidir.

Diğer kamu kurumlarına geçmek isteyen emekçiler, keyfi uygulamalarla mağdur edilmeden, mezuniyet alanlarına, eğitim ve mesleki yeterliliklerine uygun kadrolara objektif kriterlerle atanmalıdır. Bu süreçte hiçbir çalışan en küçük bir hak kaybına uğramamalıdır.

Dağıtım personelinin başka kurumlara yine dağıtıcı olarak gönderileceği ve 55 yaşında resen emekli edileceği yönündeki söylentiler kabul edilemez. Dağıtım personeli diğer kurumlara kesinlikle 'Memur' unvanıyla geçiş yapmalıdır.

Emekliliği dolan personelin başka kurumlarda yeniden iş öğrenmek zorunda bırakılması yerine, kurumsal dönüşümü rahatlatacak şu formüller uygulanmalıdır: Emekliliği hak etmiş personele, geçiş yükü oluşturmamak adına kişi başı 500 bin TL nakdi teşvik verilerek emeklilik özendirilmelidir. Emeklilik aşamasındaki personele, 3600 ek gösterge ile emeklilik imkânı tanınmalıdır.

Kurumda çalışmaya devam etmek isteyen 399 sayılı KHK’ya tabi personele İHS'ye geçiş dayatması yapılmamalı, hakları korunmalıdır.

“PERFORMANS SİSTEMİ DERHAL KALDIRILMALI”

Kamu hizmetinin asli unsurunu yürütmelerine rağmen güvencesiz bırakılan binlerce İdari Hizmet Sözleşmeli emekçimizin iş barışını korumak adına şu yapısal şartlar garanti altına alınmalıdır:

İş güvencesini tamamen ortadan kaldıran ve Yönetim Kurulu'na tek taraflı, keyfi sözleşme feshi yetkisi veren 108. madde derhal kaldırılmalıdır.

Sağlık sebebiyle fesih (107. madde) revize edilmelidir. Zorlu arazi ve ağır kış şartlarında çalışan dağıtıcıların, yaptıkları ağır işten kaynaklı sağlık şartlarını (görme, fiziksel kondisyon vb.) kaybetmesi durumunda ilişiğinin kesilmesini öngören hukuksuz ibareler yönetmelikten çıkarılmalıdır.

Performans sistemi derhal kaldırılmalıdır. Derin ekonomik kriz ortamında emekçilerin sırtındaki iş yükünü ve baskıyı artıran insani olmayan performans sistemi derhal sonlandırılmalıdır.

Yetki Yönetim Kurulundan alınmalı, mevzuat güvencesi sağlanmalıdır: İşe alım, sözleşme yenilememe, mali, sosyal ve disiplin süreçleri Yönetim Kurulu’nun inisiyatifinden çıkarılarak genel kamu personeli rejimine ve 657 sayılı Kanun disiplin mevzuatına tabi tutulmalıdır.

İHS'liler için net bir taban maaş belirlenmeli, ek ödemeler bu maaş üzerinden hesaplanmalıdır. Personelin Emekli Sandığı'na bağlı kalma durumu (4/c) korunmalı ve tüm haklar toplu iş sözleşmesi (TİS) ile güvence altına alınmalıdır.

Yaz, kış, yağmur, çamur demeden sahada yük taşıyan ve dağıtım yapan tüm dağıtıcı personele hak ettikleri yıpranma hakkı derhal verilmelidir.

Yaptığı her iş kamu görevi sayılan PTT emekçileri arasındaki ayrımcılığa son verilmeli, yeşil pasaport hakkı tüm çalışanlara tanınmalıdır.

İş güvenceli yeni personel alımı yapılmalıdır. 399'lu personelin geçişiyle doğacak ciddi iş gücü krizi, şeffaf, objektif ve merkezi kriterlere bağlı, iş güvenceli İHS'li personel alımıyla acilen çözülmelidir.

Dışarıdan atamaların taşeron şirket personeli veya kurum dışından PTT A.Ş.'ye her ne ad altında olursa olsun dışarıdan idareci/yönetici atanması engellenmelidir. Yöneticilik kadroları, kurumun mutfağından yetişen liyakatli personelin hakkıdır."