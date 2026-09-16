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Haber takibi sırasında gözaltına alınmıştı: BirGün'den 'Sarya Toprak' açıklaması

Haber takibi sırasında gözaltına alınmıştı: BirGün'den 'Sarya Toprak' açıklaması

16.09.2026 14:45:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Haber takibi sırasında gözaltına alınmıştı: BirGün'den 'Sarya Toprak' açıklaması

BirGün gazetesi, LGBTİ+'lara yönelik operasyonlara karşı dün Çağlayan'da düzenlenen eylemde haber takibi yaptığı sırada gözaltına alınan muhabir Sarya Toprak ile ilgili bir açıklama yayımladı. BirGün, "Toplumsal bir eylemi takip eden bir gazetecinin gözaltına alınması açık şekilde hukuksuzluktur ve basın özgürlüğüne saldırıdır" açıklamasında bulundu.
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"Ailem Güvende" adı altında LGBTİ+'lara yönelik yürütülen operasyonlara karşı dün Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi önünde düzenlenen eyleme polis müdahale etti.

Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı operasyonda, haber takibi yapan BirGün gazetesi muhabiri Sarya Toprak ve Alman ARD TV muhabiri Sener Azak ile İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi avukat Gülyeter Aktepe de gözaltına alındı.

"MUHABİRİMİZ İLE BİRLİKTE TÜM YURTTAŞLAR SERBEST BIRAKILMALI"

BirGün gazetesi tarafından muhabir Toprak'ın derhal serbest bırakılması' çağrısıyla yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye’de temel hak ve özgürlüklere dönük hukuksuz saldırılar devam ediyor. LGBTİ+ hak kurumlarına yönelik operasyonları protesto etmek amacıyla dün (15 Eylül) İstanbul, Ankara ve İzmir’de bir araya gelen yurttaşlara polis müdahalesi gerçekleşti. Yapılan müdahalelerde muhabirimiz Sarya Toprak’ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar geceyi emniyet müdürlüklerinde geçirdi.

Sarya Toprak gazetecidir ve gazetecilik mesleğinin gerektirdiği neyse onu yapmıştır. Toplumsal bir eylemi takip eden bir gazetecinin gözaltına alınması açık şekilde hukuksuzluktur ve basın özgürlüğüne saldırıdır. Bununla birlikte kimsenin cinsel kimliği ya da yönelimi suç konusu değildir. Kimse bunlar gerekçe gösterilerek “suçlu” gibi gösterilemez, itibarsızlaştırılamaz. Esas suç, nefreti büyütmektir.

Yapılan hukuksuzlukları kınıyor ve muhabirimiz Sarya Toprak ile birlikte gözaltına alınan tüm yurttaşların serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Baskılar karşısında gazetecilikten vazgeçmeyeceğiz."

İlgili Konular: #birgün #gözaltı #muhabir #LGBTİ+

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