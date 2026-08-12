Cumhuriyet Gazetesi Logo
Haber yaparken saldırıya uğrayan muhabir yaralandı

Haber yaparken saldırıya uğrayan muhabir yaralandı

12.08.2026 00:27:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Haber yaparken saldırıya uğrayan muhabir yaralandı

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde haber takibi için olay yerine giden muhabir Tayyar Öztoprak, iki kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Yüzünden yaralanan Öztoprak, saldırganlardan şikâyetçi oldu.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kocaeli’de haber için gittiği olay yerinde iki şahsın saldırısına uğrayan muhabir yaralandı.

Olay, D100 Karayolu Karamürsel ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D100 Karayolu’nda bir kişinin öldüğü haberini alan muhabir Tayyar Öztoprak, görevini yapmak için bölgeye gitti. Olayı anlamaya çalıştığı esnada muhabir, iki kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olay yerinden kaçarken, yüzü kanlar içinde kalan muhabir olayı gerçekleştiren 2 kişiden şikayetçi oldu.

İlgili Konular: #kocaeli #saldırı #muhabir