Haberi olmadan 2 ayrı hesabından para çekildi: Bilirkişinin bankayı sorumlu tuttuğu davada emsal karar
İzmir'de iç mimar ve turizm firması sahibi bir yurttaş, bilgisi dışında 2 ayrı hesabından başka hesaplara para transferi yapıldığı gerekçesiyle başlattığı hukuk mücadelesini kazandı. Davayı kısmen kabul eden mahkeme, 163 bin 480 TL'nin 148 bin 480'inin yasal faizleriyle yurttaşa verilmesine karar verdi.
Geçen yıl 18 Şubat günü saat 00.30 sıralarında arayan bankanın çağrı merkezi görevlisi yurttaşa, hesabından para çekildiğini ve bilgisinin olup olmadığını sordu. Ancak görüşme, hat kesildiği için tamamlanamadı.
Yurttaş, hemen mobil bankacılık sisteminden hesabını kontrol etti, 2 ayrı hesabından rızası olmadan peyderpey toplam 163 bin 480 TL çekildiğini fark etti. Bir saat sonra polis merkezine giden yurttaş, bilgisi olmadan havalenin yapıldığı hesapların sahipleri S.Y. ve M.E.A.'dan şikayetçi oldu.
Konuyu ayrıca avukatı aracılığıyla bankanın kusuru olduğu gerekçesiyle mahkemeye taşıdı. Yurttaşın başvurusuyla İzmir 2'nci Tüketici Mahkemesi'nde dava açıldı.
BİLİRKİŞİ HEYETİ İNCELEDİ
Mahkeme, olayı bilirkişi heyetinin incelemesini istedi. 2 hafta önce ise inceleme tamamlandı. Heyet raporunda, "Davacının bankacılık ve kişisel bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesi sonucu davalının bankacılık sistemine (çağrı merkezi/telefon ya da internet bankacılığı) tek kullanımlık SMS şifre gönderilmeden giriş yapılmasıyla önce küçük miktarlı para transferlerinin gerçekleştirilmesi, daha sonra mobil bankacılık sisteminin yüklenmesi sonrası yüksek miktarlı para transferinin davalı bankanın yeterli risk-teyit mekanizmalarına ait doğrulamaları gerçekleştirememesi sonucu meydana geldiği kanaati oluşmuştur" denildi.
Rapor sonrası mahkeme, açılan davanın kısmen kabulüyle toplam paradan 148 bin 480 TL'nin yasal faiziyle Bozkurt'a verilmesine hükmetti.
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