Haberimize erişim engeli: Gerekçe ‘kişilik hakları’
Gazetemizin, Ekvador’dan Mersin Limanı’na gelen muz konteynerlerinde art arda yakalanan kokainlere ilişkin haberine, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle erişim engeli getirildi.
Gazetemiz; Ekvador’dan Mersin Limanı’na gelen muz konteynerlerinde art arda yakalanan kokainlerin ardındaki sır perdesini deşifre eden CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ile CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in saha çalışmasını, 13 Temmuz’da “Baronlara siyaset zırhı” manşeti ile haberleştirmişti.
Söz konusu haber, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle İstanbul Anadolu 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 3 Ocak’taki kararı ile erişime engellendi.
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