Habertürk yazarı Esin Övet: Bazı mekanlarda hesaplar dövizle geliyor

05 Mayıs 2022 Perşembe, 13:53

Habertürk yazarı Esin Övet, bugünkü, "Türkiye’de bazı yerlerde hesaplar TL üzerinden gelmiyor" başlıklı köşe yazısında arkadaşlarının bayram tatilinde yaşadıklarını aktardı.

"BİZ ÜLKEMİZDE YABANCI MUAMELESİ GÖRÜYORUZ"

"Yurt genelinde bol yağmurlu ve soğuk hava ile geçen bir bayram sonrasında da sayıklamalar peşi sıra geldi" ifadelerini kullanan Övet, bayram tatiliyle ilgili çevresinden duyduklarını şöyle aktardı:

"Kiminle konuşsam aynı dertlerden muzdaripti...



1-Bazı yerlerde hesaplar sadece dolar ve Euro hesapları ile geliyor. Biz ülkemizde yabancı muamelesi görüyoruz. Bir Türk kahvesi ve bir su 12 Euro olur mu?

2-İstanbul'un dört bir köşesinde Arap turistler, Suriyeliler var. Bu bayramın tadını onlar çıkarttı. Tatile gidemedik ama evden de çıkamadık.

Bu iki madde ve şikayet bu bayramda değişmedi.

Çoook uzun zamandır özellikle Ege sahillerinin bazı mekanlarında hesap dolar ve Euro olarak geliyor önünüze maalesef. Bayramlaşmak için aradığım bir arkadaşım, "Az önce bir Türk kahvesi ve bir suya 12 Euro verdim" diye söyleniyordu ve çok sinirliydi. O an kur ile bir Türk kahvesi ve suya Bodrum'da 187 TL vermiş oldu.

Bir başka arkadaşım İstanbul'da sahil kenarında bir otelde, "Bir kahve ve sodaya 450 TL ödedim çok sinirliyim" diyordu.

Hayır sonuç olarak kahve Türk kahvesi. Bizim ana içeceklerimizden biri. Su da su yani... Soda desen malum. Ne kadar olabilir. Evet Bodrum, Alaçatı, Marmaris gibi Ege kıyılarının bazı mekanlarında ve otellerinde hesaplar hep Euro üzerinden hesaplanıyor. Fakat İstanbul'da da durum değişmiyor.

Ve bu yerlerden de fazlasıyla Arap turistler yararlanıyor. Tüketici artan fiyatları örnek göstererek Türk insanına da yabancı muamelesi yapıyor.

İkinci maddeye gelirsek. Uzun süredir yaşanan sıkıntı bu bayram daha da nüksetti. Bir arkadaşım, "Çocuklarımla bayram programı yaptım. Sultanahmet, Topkapı Sarayı gibi tarihi yerleri gezdirecektim. Ama adım atar atmaz nasıl kaçacağımızı şaşırdık. Sultanahmet'te bir tane Türk vatandaşı yoktu. Çok korktuk" dedi.

Ki görüntüleri görmüşsünüzdür.

Sonuç; bir bayramda sıkıntılı bir şekilde geçti. Peki önümüz yaz... Bizleri neler bekler"