"Hacklendik" açıklaması: İsrail Büyükelçiliği hesabından F-35 paylaşımı
Savunma Politikaları Uzmanı Arda Mevlütoğlu tarafından, İsrail Büyükelçiliği'ne ait resmi Instagram hesabından Türkiye’nin ABD ile yürüttüğü F-35 pazarlığı ile ilgili bir gönderi paylaşıldığı iddia edildi. Büyükelçilikten yapılan açıklamada ise paylaşımın sebebi sosyal medya hesaplarının saldırıya maruz kalması olarak belirtildi.
İsrail Büyükelçiliği'ne ait resmi Instagram hesabından Türkiye’nin ABD ile yürüttüğü F-35 pazarlığı ile ilgili bir gönderi paylaşıldığı iddia edildi.
Paylaşımda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Roma'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşmenin fotoğrafı yer aldı. Fotoğrafın altında ise Türkiye'nin ABD ile yürüttüğü F-35 görüşmeleri ti'ye alınarak, “F-35 pazarlığında sona gelindi: Dışişleri Bakanlığı uçakların yerine 1.4 milyar USD değerinde iPhoen13 Pro ve AirPods için bastırıyor!”denildi.
EKRAN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞTI
Söz konusu paylaşımın ekran görüntüsünü paylaşan Arda Mevlütoğlu, İsrail Büyükelçiliği'ne, “Bu paylaşımı yapmanızdaki amaç nedir“ diye sordu.
Bu paylaşımı yapmanızdaki amaç nedir @IsraelinTurkey? pic.twitter.com/R6cL9gQzQl— Arda Mevlutoglu (@orko_8) November 2, 2021
BÜYÜKELÇİLİKTEN AÇIKLAMA
İsrail Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya hesaplarının saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Uygun olmayan içeriklerin paylaşıldığı belirtilen açıklamada saldırıya müdahalenin devam ettiği belirtildi.
Büyükelçilik tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Söz konusu paylaşım, Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamadan belli bir süre sonra silindi.
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