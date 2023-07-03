Hafif ticari araç, otomobile çarptı: 4'ü çocuk 9 yaralı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, Anadolu Otoyolu'nda hafif ticari aracın önünde giden otomobile çarptığı kazada, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 03.07.2023 - 15:42
Hafif ticari araç, otomobile çarptı: 4'ü çocuk 9 yaralı
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Anadolu Otoyolu'nun, Kaynaşlı ilçesinde saat 13.30 sıralarında meydana gelen kazada: Ankara istikametine giden Yunus Yıldız idaresindeki 33 TV 938 plakalı hafif ticari araç, önündeki Sadık Diler yönetimindeki 34 CSN 54 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücüler Yunus Yıldız ve Sadık Diler ile her iki araçta bulunan Fatma Diler, Sümeyye Diler, Dilek Yaren'le araçlardaki çocuklar Hümeyra Diler, Elif Yaren, Zeynep Yıldız ve Yunus Yıldız yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikametine trafik yaklaşık 1 saat tek şeritten verildi.

Kazayla karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla, ulaşım normale döndü.


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