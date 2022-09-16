Hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Ömer Kaya (26) öldü, 3 kişi yaralandı.
Kahta-Adıyaman kara yolunun 5’inci kilometresinde, 16 Eylül Cuma günü öğle saatlerinde kent merkezine doğru giden Ömer Kaya yönetimindeki 46 ABN 375 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole devrildi.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Kazada, sürücü Kaya ile yanındaki Sabri Karakaş (58), Sadık Ergen (23) ve Asiye Karakaş (53) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Ömer Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ömer Kaya’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga konulurken, diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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