Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Ankara yolu üzerindeki Akalan mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Kemalpaşa yönünden Turgutlu istikametine seyir halinde olan D.C.K. (32) yönetimindeki 35 ANN 538 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Akalan mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yolun kenarında bulunan dere içerisine düşen araçta sıkışan sürücü D.C.K. ve yolcu konumundaki S.Y. (32), ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralılardan D.C.K. Turgutlu Devlet Hastanesi'ne, S.Y. ise Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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