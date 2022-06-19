Hafif ticari aracın çarptığı çocuk kurtarılamadı
Plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari aracın çarptığı 12 yaşındaki Ella Ahmed'ten acı haber geldi. Hastaneye kaldırılan Ahmed, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gaziantep'te hafif ticari aracın çarptığı çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Dün, Şahinbey ilçesi Saçaklı Mahallesi Özdemirbey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Ella Ahmed'e (12) plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen hafif ticari araç çarptı.
KURTARILAMADI
Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Dr. Ersin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmed, müdahaleye rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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