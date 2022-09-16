Hafriyat kamyonu 30 metreden yuvarlandı: Sürücü yaralandı

16 Eylül 2022 Cuma, 15:17

Orhaneli ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde 16 Eylül Cuma günü saat 11.00 sıralarında konut inşaatında çalışan Halil İbrahim Kocan yönetimindeki 06 BBH 875 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, 30 metreden yuvarlandı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü Kocan, Orhaneli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradaki müdahalesinin ardından da Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Halil İbrahim Kocan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.