Türkiye'de 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak istihdam edilen milyonlarca kişiyi rahatlatacak nihai karar Yargıtay'dan geldi. Peki, Hafta sonu (Cumartesi-Pazar) tatili yıllık izinden düşüyor mu? Haftalık izin yıllık izinde sayılıyor mu?

HAFTALIK TATİL YILLIK İZİNDE SAYILIYOR MU?

Karara göre, işçinin yıllık izin kullandığı döneme denk gelen hafta tatili günleri yıllık izin süresinden sayılamayacak.

YILLIK İZİN KULLANIMINDA YAZILI BELGE ZORUNLULUĞU

Kararda dikkat çeken bir diğer nokta ise ispat yükü oldu. İşçinin yıllık izinlerini kullandığını kanıtlama yükümlülüğü işverene ait. Yani işveren, yıllık izin kullanımını yazılı belgelerle ortaya koymak zorunda.

Bu karar, çalışanların yıllık izin hakkının korunması açısından önemli bir hatırlatma niteliği taşıyor. Artık izin hesabı yapılırken yalnızca takvim günleri değil, izin dönemine denk gelen hafta tatili ve resmi tatiller de ayrıca dikkate alınacak.