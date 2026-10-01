Hafta sonu İstanbul’da hava nasıl olacak? İstanbul’da yağmur devam edecek mi, yağış ne zaman sona erecek? Hafta sonu planı yapanlar bu soruların yanıtını merak ediyor.

HAFTA SONU İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK? YAĞMUR DEVAM EDECEK Mİ?

İstanbul'da hafta sonu hava durumunda yağışlı hava cumartesi günü de etkisini sürdürecek, ancak pazar günü yağış beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminine göre 3 Ekim Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış, sıcaklıkların ise 14-20 derece arasında olması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Perşembe Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 16°C 21°C

Cuma Kuvvetli Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 14°C 19°C

Cumartesi Gök gürültülü Sağanak Yağışlı 14°C 20°C

Pazar Parçalı Bulutlu 16°C 21°C