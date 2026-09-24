Hafta sonu planı yapanlar dikkat: AKOM’dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kentte bugün yağış beklenmediğini, hafta sonundan itibaren ise yağışlı havanın yeniden etkili olacağını bildirdi.

AKOM’un 24 Eylül Perşembe tarihli hava tahmin raporuna göre, İstanbul’da dün akşam saatlerinden itibaren ara veren yağışların cumartesi günü yeniden başlaması bekleniyor. Yağışların gelecek hafta boyunca aralıklarla sağanak, yer yer ise kuvvetli sağanak şeklinde etkisini sürdürmesi öngörülüyor.

Kentte bugün sabah saatlerinde 14 derece olan sıcaklığın öğle saatlerinde 21 dereceye çıkacağı, akşam 18, gece ise 16 dereceye gerileyeceği tahmin edildi. Nem oranının yüzde 65 ile 95 arasında değişmesi, rüzgârın lodos ve poyrazdan hafif şekilde saatte 2-12 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Deniz suyu sıcaklığı ise 22 derece olarak ölçüldü.

CUMARTESİ YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR

Haftalık tahminlere göre 25 Eylül Cuma günü İstanbul’da az bulutlu ve açık bir hava beklenirken sıcaklığın 15-23 derece arasında seyredeceği öngörüldü.

26 Eylül Cumartesi günü parçalı bulutlu ve yerel yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklığın 16-24 derece arasında olacağı tahmin edilirken yağış miktarının metrekareye 1-3 kilogram arasında olması öngörüldü.

PAZAR GÜNÜ GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

27 Eylül Pazar günü gök gürültülü sağanağın etkili olması, sıcaklığın 17-22 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 5-15 kilogram arasında olacağı tahmin edildi.

28 Eylül Pazartesi günü parçalı bulutlu ve aralıklı yağmurlu hava beklenirken, 29 Eylül Salı ve 30 Eylül Çarşamba günleri gök gürültülü sağanak öngörüldü. Çarşamba günü yağış miktarının metrekareye 15-30 kilograma kadar çıkabileceği belirtildi.

AKOM, cumartesi gününe kadar 22-24 derece aralığında seyretmesi beklenen sıcaklıkların pazar gününden itibaren azalarak yeniden 20 derecenin altına gerileyeceğini tahmin etti.