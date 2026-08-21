Hafta sonu planı yapanlar dikkat: İstanbul’da sıcaklıklar yükselecek

AKOM’un 21 Ağustos tarihli hava tahmin raporuna göre İstanbul’da bugün sabah 24 derece olan sıcaklık, öğle saatlerinde 31 dereceye çıkacak.

Kentte yağış beklenmezken, rüzgarın poyrazdan orta kuvvette ve zaman zaman sert esmesi öngörülüyor.

Hafta sonu sıcaklıkların artması bekleniyor. Cumartesi 31, pazar ve pazartesi 33 dereceye kadar çıkacak sıcaklıkların ardından salı 31, çarşamba 32 ve perşembe günü 31 derece olması tahmin ediliyor.

AKOM, sıcak hava dalgasının etkisini sürdüreceğini belirterek, yeni hafta başına kadar çoğunlukla güneşli havanın hakim olacağını bildirdi.