Hak arayan emekçilerle dayanışma

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi’nde bulunan bir beach işletmesinde çalışanlar, çalışma koşullarının düzeltilmesi talebiyle 22 Ağustos 2026 tarihinde iş bırakma eylemi başlattı.

Kod-49 ile işten çıkarıldıkları belirtilen emekçilere Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Antalya Şubesi destek verdi.

Sendika açıklamasında, “İşçileri 18 saate varan sürelerle çalıştıran, mola haklarını kullandırtmayan, bahşişlerden dahi kesinti yapan patron, haklarını isteyen işçilerin karşısına polis çıkardı. Bu durum tesadüf değildir. Yaşanan, devletin sınıfsal tercihinin bir fotoğrafıdır” dendi.

Otel ve Turizm İşçileri Sendikası ise “İşçinin zamanından çal, molasından çal, bahşişinden çal; sonra adına turizm de” diyerek işletmenin suç işlediğini de hatırlattı.