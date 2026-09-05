Hak savunucuları, sokak hayvanları için yeni izleme mekanizmasına karşı uyardı: 'Toplama baskısı olur'

AKP ve MHP oyları ile 2024 yılında yürürlüğe giren ve kamuoyunda “katliam yasası” olarak bilinen 7527 sayılı Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, sokak hayvanlarının toplatılması ve ölümlerine sebebiyet vermesi nedeniyle tepkilere neden olmaya devam ediyor.

Son olarak İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı, valilikler ve belediyeleri yerinde denetlemek üzere ortak bir mekanizma kurduklarını açıkladı.

Ekipler sahadan gelen bildirimleri Ankara’ya taşıyacak, “ihmal” ve “mevzuata aykırılık” gerekçeleriyle bölgeleri belirleyecek.

Serbest Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Bilsay Kanat, İstanbul’da gönderilen resmi yazışmaların sürecin yalnızca rutin belediye denetiminden ibaret olmadığını gösterdiğini belirterek “Sokakta yaşayan hayvanların güvenlik kameraları üzerinden dahi tespit edildiği kapsamlı bir izleme ve kayıt mekanizması kuruluyor” dedi.

TÜM İLÇELERDE EKİP

İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün 27 Ağustos tarihli yazısına dikkat çeken Kanat, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın görev emirleri doğrultusunda İstanbul’un bütün ilçelerinde sahipsiz hayvanların tespiti için ekipler kurulmasının istendiğini söyledi.

Kanat, bu ekiplerde kaymakamlık, zabıta ve kolluk personelinin yer alacağının, ancak “hayvan denetiminden sorumlu birim personelinin” ekiplerde bulunmayacağının yazıda açıkça belirtildiğini aktardı.

Sistemin yalnızca saha ekipleriyle sınırlı olmadığını belirten Kanat, Emniyet personelinden meydan ve park gibi yoğun alanlardaki kent güvenlik yönetim sistemi kamera kayıtlarını belirlenen gün ve saatlerde incelemesinin istendiğini ifade etti. Buna göre görülen sahipsiz hayvanların sayılarının ve bulundukları yerlerin kayıt altına alınması, hazırlanan form ve raporların ise merkezi olarak İstanbul Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne gönderilmesi öngörülüyor.

Kaymakamlıklardan ayrıca okul, hastane, çocuk parkı, toplu taşıma durakları, kamu kurumları ve yaya yoğunluğunun bulunduğu alanlarda sahipsiz hayvanlara ilişkin alınan tedbirlerin raporlanması isteniyor.

‘BAŞARI ÖLÇÜTÜ OLAMAZ’

“Bu kadar ayrıntılı biçimde hayvanların nerede ve kaç tane olduğunun tespit edilmesinin ardından ne yapılacak?” diye soran Kanat, sistemin sokakta görülen her köpeği belediyeler açısından bir “mevzuata aykırılık” göstergesine dönüştürmesi durumunda ciddi sorunların ortaya çıkabileceğini söyledi.

Kanat’a göre böyle bir yaklaşım, belediyeler üzerinde hayvanları hızla toplama yönünde idari baskı oluştururken belediyelerin mevcut bakımevi kapasitesi, veteriner hekim ve yardımcı personel sayısı, bütçe ve altyapılarının dikkate alınmadan yürütülecek bir politikanın ciddi refah ihlallerine yol açabileceği uyarısında bulundu. Kanat, kapasite aşımı, bulaşıcı hastalıklar, hayvanlar arasında çatışma ve açlık gibi risklere dikkat çekti.

Kanat, kaç hayvan topladığının yanı sıra kaç hayvanın kısırlaştırıldığı, aşıladığı, tedavi ettiği ve sahiplendirildiğinin de denetlenmesi gerektiğini söyledi. Kanat, “Başarı ölçütü ‘sokakta kaç hayvan kaldığı’ olamaz” dedi.