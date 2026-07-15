Hakan Bahçetepe'den Gaziosmanpaşa halkına mesaj: 'Sakın umudunuzu kaybetmeyin'

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi, dün Gaziosmanpaşa Belediyesi Davası'nda, cezaevinde felç geçiren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Celal Aksoy’un sağlık sorunları nedeniyle tahliyesine, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe ve eski CHP Parti Meclisi Üyesi Baki Aydöner’in tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti. Bir sonraki duruşma 2 Ekim’e ertelenirken Hakan Bahçetepe'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

"BEN HER SABAH SİZİNLE UYANIYORUM"

Bahçetepe mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gaziosmanpaşa’nın güzel yürekli insanları, canım komşularım, büyük ailem... Bugün, aramızdaki demir kapıların hasretimizi biraz daha uzatacağı söylendi. Kavuşmamız, doya doya kucaklaşmamız bir başka zamana kaldı. Bedenim burada, dört duvar arasında olabilir... Ama inanın bana; ben her sabah sizinle uyanıyorum. Meydandaki o tatlı telaşınızda, esnaf abimin sabah çayında, başını okşadığım evlatlarımızın gülüşünde, o çok sevdiğim sokakların her köşesinde kalbim sizinle atıyor. Biz bu yola makam için değil, sadece hizmet edebilmek için, sizlere derman olabilmek için çıktık.

"BAŞIMIZ DİK, VİCDANIMIZ RAHAT"

Bilmenizi isterim ki tek suçum; 35 yıl sonra Gaziosmanpaşa’yı kazanmak bu güzel ilçeye hizmet etmemdir. Başımız dik, vicdanımız rahat. Bizi ayakta tutan tek şey işte bu tertemiz sevda ve sizin eksik etmediğiniz dualarınızdır. Beni buralarda hiç merak etmeyin. Sizlerin o sımsıcak sevgisi, bana yolladığınız o görünmez bağ ta hücreme kadar ulaşıyor, içimi ısıtıyor, direncime güç katıyor. Sizden tek bir ricam var: Sakın umudunuzu kaybetmeyin, sakın ola başınızı öne eğmeyin. Hakikatin sesini, doğrunun ışığını hiçbir duvar gizleyemez. O güneşli, o aydınlık sabahta; Gaziosmanpaşa’nın meydanında yine omuz omuza verecek, yarım kalan hikayemizi yazmaya devam edeceğiz. O güne kadar ilçemiz, hayallerimiz ve umudumuz birbirinize emanet. Sizleri çok ama çok özledim. Hasretle, sevgiyle…"