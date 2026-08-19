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Hakan Fidan'dan 3 ülkeye İstanbul daveti

Hakan Fidan'dan 3 ülkeye İstanbul daveti

19.08.2026 10:56:00
Güncellenme:
ANKA
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Hakan Fidan'dan 3 ülkeye İstanbul daveti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'ı ay sonunda dörtlü toplantı için İstanbul'a davet etti.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile telefonda görüştü.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar'ı Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'ın katılımıyla ay sonunda İstanbul'da düzenlenecek 4. Bölgesel Dışişleri Bakanları Toplantısı'na davet ettiğini bildirdi.

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"TOPLANTIYA KATILACAĞINI TEYİT ETTİ"

Pakistan Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Başbakan Yardımcısı/Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü. İki Bakan, bölgede son dönemde yaşanan gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunarak, bölgesel barış ve istikrarı teşvik etmeye yönelik çabaları ele aldı. Dışişleri Bakanı Fidan, Başbakan Yardımcısı/Dışişleri Bakanı'nı, bu ay sonunda İstanbul'da düzenlenecek olan Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan ve Mısır'ın katılımıyla gerçekleştirilecek 4. Bölgesel Dışişleri Bakanları Toplantısı'na davet etti. Başbakan Yardımcısı/Dışişleri Bakanı daveti kabul ederek toplantıya katılacağını teyit etti."

İlgili Konular: #PAKistan #Hakan Fidan

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