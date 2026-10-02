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'Hakemler dosyası' soruşturması... MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi adliyeye sevk edildi

'Hakemler dosyası' soruşturması... MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi adliyeye sevk edildi

2.10.2026 09:23:00
Güncellenme:
DHA
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'Hakemler dosyası' soruşturması... MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişi adliyeye sevk edildi

İstanbul'da yürütülen 'hakemler dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 kişi adliyeye sevk edildi.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca bazı kişiler hakkında, 'resmi belgede sahtecilik', 'güveni kötüye kullanma' ve 'kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme' suçlarıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen isimler, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

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