Hakime 'şüpheli banka işlemi' tuzağı
İstanbul'da görevli bir hakim, kendisini banka çalışanı olarak tanıtan dolandırıcılara 650 bin lira değerinde döviz ve altınını kaptırdı. İhbar üzerine polis harekete geçti. Gözaltına alınan üç kişiden ikisi tutuklandı.
Dolandırıcıların kurbanı bu kez bir hakim oldu.
İstanbulda görevli bir hakimi gece saatlerinde arayan dolandırıcılar kendilerini banka görevlisi olarak tanıttı. Hakime, banka hesaplarına Rusya'dan şüpheli erişim sağlandığı söylendi. Bunun üzerine hesaplarını kontrol eden hakim, şüpheli bir işleme rastlamadı. Ancak ısrar eden dolandırıcılar hakimin kişisel bilgilerine ulaşmayı başardı.
12 DAKİKA SÜRDÜ
NTV'de yer alan habere göre, dolandırıcılar, hesaptaki parayı güvenli olan başka bir hesaba atarma bahanesiyle yalnızca 12 dakikada 30 bin dolar ve 100 gram altının olduğu banka hesabını boşalttı. Dolandırıldığını anlayan hakimin şikayeti üzerine polis harekete geçti. Paranın izi sürülerek şüphelilerin kimlikleri ve adresleri belirlendi. Parayı çeken kurye ve hakimi arayan iki şüpheli gözaltına alındı. Sorguya alınan üç şüphelinin aramaları yabancı uyruklu kişiler üzerine çıkarılan hatlar üzerinden yaptıkları belirlendi.
İKİ ZANLI TUTUKLANDI
Şüphelilerden ikisi tutuklandı. Diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ele geçirilen paranın bir kısmı ise hakime teslim edildi.
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