Hâkimler ve Savcılar Kurulu, 13 hakim ve savcının meslekten çıkarılmasına karar verdi

06 Ekim 2021 Çarşamba, 04:00

Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK), Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Mısırlı, Küçükçekmece Hâkimi Cüneyt Azap, İzmir Vergi Mahkemesi üyesi Kemal Babaoğlu, Erzurum Cumhuriyet Savcısı Fatih Özalan, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Şeref Murat Erkılıç, Yargıtay Tetkik Hâkimi Mehmet Uçar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Rukiye Çakıcı, Kayseri Cumhuriyet Savcısı Tuğba Yeter Aydın, Zonguldak Cumhuriyet Savcısı Erdem Burak Bakırcı, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcısı Emrah Ergün, Sakarya Cumhuriyet Savcısı Şerif Fidan, Elbistan Cumhuriyet Savcısı Ömer Aslan ve Fethiye Cumhuriyet Savcısı Aykut Keser meslekten ihraç edildi. Kararda, söz konusu isimlerin “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu” belirtilerek, “meslekte kalmalarının uygun olmadığına ve meslekten çıkarılmalarına oybirliği ile karar verildiği” aktarıldı.

Görevden uzaklaştırılanlar arasında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kararname ile yeri değiştirilen, derece terfisi yapılan ve “olağanüstü, fevkaladeden yükselme” anlamına gelen ve en üst derece terfisi olan “mümtazen yükselmeye layık” görülenlerin olması dikkat çekti. Meslekten çıkarılanlar arasında yer alan Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Mısırlı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, Mayıs 2017’deki kararname ile Kuşadası’nda görevlendirilmişti. Mısırlı’nın adı, 2019’daki HSK kararnamesinde ise “mümtazen yükselmeye layık olanlar” listesinde yer almıştı.

SAVUNMADAN SONRA YÜKSELME

Erzurum Cumhuriyet Savcısı Özalan da 2018’deki kararname ile “mümtazen yükselmeye layık” görülmüştü. Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı da yapan Özalan, Mayıs 2021’de ise Erzurum Cumhuriyet Savcılığı’na atanmıştı. Özalan’ın, FETÖ’ye yönelik inceleme kapsamında kendisinden savunma istenmesinin ardından Erzurum’a atanması ise dikkat çekti. Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Erkılıç ise Ağustos 2019’daki kararnamede yine “mümtazen yükselmeye layık olanlar” listesinde yer almıştı. Özalan ve Erkılıç, cumhuriyet savcısı adayı iken Kasım 2014’teki kararname ile savcılık görevlerine atanmıştı. Küçükçekmece Hâkimi Azap da 2018 Nisan kararnamesinde derece terfisi yapmış ve adı “mümtazen yükselmeye layık olanlar” arasında yer almıştı. İzmir Vergi Mahkemesi üyesi Kemal Babaoğlu ise mayıs ayında Erzurum’dan İzmir’e atanmıştı. Yargıtay Tetkik Hâkimi Mehmet Uçar, 2019 Ağustos’ta derece terfi yapmış ve “mümtazen yükselmeye layık” görülmüştü. l ANKARA/Cumhuriyet

MÜMTAZEN YÜKSELME NEDİR?

Derece terfisi için HSK’nin ilke kararına göre, belli oranda dosyayı karara bağlama ve kararların belli oranda temyizden geçmesi gibi kriterler yer alıyor. Bunun sonucunda, “yükselmek için gerekli olandan çok yüksek liyakat derecelerine ulaştıklarına kanaat getirilenler”, “mümtazen yükselmeye layık görülenler” arasında yer alıyor. Bu isimlerin, “atandığı görevler itibarıyla mümtazen yükselme imkânı sağladığına” dikkat çekiliyor.