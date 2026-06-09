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Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2026 Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları açıklanma tarihi

Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2026 Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları açıklanma tarihi

9.06.2026 15:11:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2026 Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları açıklanma tarihi

Adalet sisteminin en kritik basamaklarından biri olan yargı camiasına adım atmak adına uzun süredir büyük bir emek veren binlerce aday için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Peki, Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2026 Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları açıklanma tarihi
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2026 Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçlarına ilişkin bekleyiş sürerken, adaylar Adalet Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamaya odaklandı. Peki, Hakimlik mülakat sonuçları açıklandı mı? 2026 Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları açıklanma tarihi

HAKİMLİK VE SAVDI YARDIMCILIĞI MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 yılı Hakim ve Savcı Yardımcılığı mülakat sonuçları henüz resmi olarak ilan edilmedi. Sınav komisyonunun her adayın dosyasını, güvenlik soruşturması verilerini ve mülakat performans tutanaklarını büyük bir hassasiyetle incelemeye devam ettiği bildirilmektedir. Adalet Bakanlığı, mülakat sonuçlarının ilan edileceği net tarihe dair henüz resmi bir gün açıklaması yapmadı.

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