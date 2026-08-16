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Hakkari'de akaryakıt istasyonundan çıkan araç alev aldı: Baba ve iki oğlu yaralandı

Hakkari'de akaryakıt istasyonundan çıkan araç alev aldı: Baba ve iki oğlu yaralandı

16.08.2026 09:23:00
Güncellenme:
ANKA
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Hakkari'de akaryakıt istasyonundan çıkan araç alev aldı: Baba ve iki oğlu yaralandı

Yüksekova’da yakıt aldıktan sonra alev alan araçta bulunan baba ve iki oğlu yaralandı. 14 ve 10 yaşındaki iki çocuk, ilçede yanık ünitesi bulunmaması nedeniyle Van’a sevk edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Esendere yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra hareket eden araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangında araçta bulunan Mesut Akyol (44) ile çocukları B.A. (14) ve B.A. (10) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından iki çocuk, ilçede yanık ünitesi bulunmaması nedeniyle tedavileri için Van’a sevk edildi. Mesut Akyol'un tedavisinin ise, Yüksekova Devlet Hastanesi’nde sürdüğü öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralıların yakınları hastane önünde bekleyişini sürdürürken, aile yakını Hikmet Örtaş yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

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Örtaş, çocukların yangında ciddi şekilde yaralandığını belirterek, “Yüksekova’da böyle feci bir olayda yanık ünitesinin olmaması nedeniyle şu anda iki çocuğu Van’a sevk etmek zorundalar” dedi.

Yüksekova’daki sağlık hizmetlerindeki eksikliklere dikkat çeken Örtaş, ilçede yanık ünitesinin yanı sıra anjiyo ünitesinin de bulunması gerektiğini belirterek yetkililere çağrıda bulundu.

Örtaş, “Yüksekova böyle bir şeyi hak ediyor mu? Yanık ünitesi yok. Geçen gün ben aynı hastanede kalp sorunu nedeniyle yatmıştım, anjiyo ünitesi yok. Valimize sesleniyoruz; böyle feci olaylarda gerekli ünitelerin burada olması lazım” ifadelerini kullandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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