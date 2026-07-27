Hakkari'de sır olay: Kayıp olarak aranırken, derede cansız bedeni bulundu

Irak sınırında bulunan Derecik ilçesine bağlı Ortaklar köyünde yaşayan Şevket İzci 5 gün önce kaybolunca yakınlarının ihbarıyla jandarma, AFAD ekipleri, güvenlik korucuları ve gönüllü vatandaşların katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

Ortaklar köyü yakınlarındaki derede Şevket İzci'ye ait olduğu değerlendirilen atın ölü bulunması ile birlikte çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı. Arama çalışmalarının 5'inci gününde, köyün yakınındaki derede İzci'nin cansız bedenine ulaşıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

İzci'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp birimine gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.