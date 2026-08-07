Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 253 kilo esrar ele geçirildi

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, 7'nci Hudut Alay Komutanlığı ve Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan istihbari çalışmalar sonucu JİHA destekli uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Operasyonda; 253 kilo esrar ele geçirildi ve 1 şüpheli yakalandı.

Güvenlik güçlerinin kararlı çalışmalarıyla uyuşturucuya yönelik operasyonların kesintisiz sürdürüldüğü belirtildi.