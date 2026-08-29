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Hakkari'deki bazı taşınmazlar için kamulaştırma kararı: Resmi Gazete yayımlandı

Hakkari'deki bazı taşınmazlar için kamulaştırma kararı: Resmi Gazete yayımlandı

29.08.2026 10:12:00
Güncellenme:
AA
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Hakkari'deki bazı taşınmazlar için kamulaştırma kararı: Resmi Gazete yayımlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bazı taşınmazların, "Yeniköprü-Hakkari Devlet Yolu Projesi" kapsamında acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Salkımlı, Tatlıköy ve Akçalı mahallelerindeki bazı taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatların "Yeniköprü-Hakkari Devlet Yolu Projesi", Tatlıköy Mahallesi'ndeki taşınmazlar ile üzerlerindeki müştemilatın da "Hakkari heyelan servis yolu"na rastlayan kesiminde araziye girilerek yol yapım çalışmalarının tamamlanması amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

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