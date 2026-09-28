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Hakkari Yüksekova'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda adrese baskın: 46 kişi yakalandı

Hakkari Yüksekova'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda adrese baskın: 46 kişi yakalandı

28.09.2026 15:40:00
Güncellenme:
İHA
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Hakkari Yüksekova'da yasa dışı bahis operasyonu! Çok sayıda adrese baskın: 46 kişi yakalandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 46 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yasa dışı bahis ve şans oyunlarıyla bağlantılı para nakline aracılık ettiği belirlenen çok sayıda hesaba el konuldu.

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Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 46 şüpheli gözaltına alındı.

Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis faaliyetlerinin önlenmesi ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattığı ve organizasyon içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen 46 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, yasa dışı bahis ve şans oyunlarıyla bağlantılı para nakline aracılık ettiği belirlenen çok sayıda hesaba el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Yetkililer, kamu düzeni ve toplum huzurunun korunması amacıyla yasa dışı bahis suçlarıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

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