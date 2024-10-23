Hakkari Yüksekova'ya mevsimin ilk karı yağdı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, mevsimin ilk kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçe merkezinde 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye kadar ulaştı.

Hakkari Yüksekova'ya mevsimin ilk karı yağdı
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.10.2024 - 09:26

Yüksekova ilçesinde dün etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

İlçe yağan ilk kar yağışı ile beyaza büründü. Kar kalınlığı ilçe merkezine 3, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye kadar ulaştı. Kar yağışı ile ilçede sis de etkili oldu.

Görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü ilçede sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. 


Etiketler: #hakkari

İlgili Haberler

Hakkari-Çukurca kara yolunda kaza: 7 yaralı

Hakkari-Çukurca kara yolunda kaza: 7 yaralı
Hakkari'deki 'resmi belgede sahtecilik' operasyonunda flaş karar!

Hakkari'deki 'resmi belgede sahtecilik' operasyonunda flaş karar!
Hakkari'de aranan 164 şüpheli yakalandı

Hakkari'de aranan 164 şüpheli yakalandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler