Hakkari'de 7 bin paket kaçak sigara ve 1 ton kaçak çay ele geçirildi

07 Eylül 2022 Çarşamba, 12:48

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları sonucu Çukurca ilçesine bağlı Üzümlü köyünde; ev, otomobil ve bakkala yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

İŞLETTİĞİ BAKKALDA SAKLAMIŞ

Operasyonlarda Z.S.'nin evi ile aracında 4 bin 620 paket kaçak sigara ve 735 kilo kaçak çay, Y.S. ve B.S.'nin bakkalında 2 bin 480 paket kaçak sigara, T.K.'ye ait evde de 670 paket bandrolsüz sigara ve 1 ton 30 kilo kaçak çay ele geçirildi.

Kaçak çay ve sigaralarla ilgili soruşturma başlatıldı.