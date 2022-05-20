Hakkari'de dağlık alanda erkek cesedi bulundu

20 Mayıs 2022 Cuma, 13:52

Keklikpınar Mahallesi'ne yakın Aslan Tepe'de erkek cesediyle karşılaşanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedin Nusret Erkaya'ya ait olduğunu belirledi.

YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ

Durumu haber alıp gelen Erkaya’nın yakınları, gözyaşı döktü, bazıları ise fenalık geçirdi. Nusret Erkaya’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Erkaya'nın ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı ifade edildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.