Hakkari'de dağlık alanda erkek cesedi bulundu
Hakkari'de dağlık alanda Nusret Erkaya'nın (28) cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken; ölüm nedeninin otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.
Keklikpınar Mahallesi'ne yakın Aslan Tepe'de erkek cesediyle karşılaşanlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedin Nusret Erkaya'ya ait olduğunu belirledi.
YAKINLARI FENALIK GEÇİRDİ
Durumu haber alıp gelen Erkaya’nın yakınları, gözyaşı döktü, bazıları ise fenalık geçirdi. Nusret Erkaya’nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi'ne gönderildi.
ÖLÜM NEDENİ HENÜZ BELLİ DEĞİL
Erkaya'nın ölüm nedeninin otopsi işlemlerinin ardından belli olacağı ifade edildi.
Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
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