Hakkında soruşturma başlatılmıştı: Oyuncu Şevket Çoruh'a küfür cezası

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 26 Nisan'da oynanan ve Fenerbahçe'nin Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olduğu derbiyi tribünden izleyen Şevket Çoruh'un 'küfürlü tezahürat' görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.
İktidara yakın Sabah'ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler üzerine Çoruh hakkında “hakaret içeren tezahürat” kapsamında işlem başlattı. Soruşturmada, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun hükümleri esas alındı.
Habere göre, savcılık tarafından Çoruh’a yasa gereği ön ödeme önerisi sunuldu.
Çoruh’un belirlenen süre içinde 5 bin TL para cezasını yatırmasının ardından soruşturmada takipsizlik kararı verildi.