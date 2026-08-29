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Halaydaki el tutma meselesi düğünü karıştırdı: 3 kişi hastanelik oldu

Halaydaki el tutma meselesi düğünü karıştırdı: 3 kişi hastanelik oldu

29.08.2026 22:42:00
Güncellenme:
İHA
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Halaydaki el tutma meselesi düğünü karıştırdı: 3 kişi hastanelik oldu

Malatya’da bir düğün salonunda halay sırasında bir kadının elinin tutulması nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine girdiği olayda 3 kişi darp sonucu yaralandı.

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Malatya’da bir düğünde halay sırasında "elini tuttun" meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi’nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre, düğün sırasında halay çeken davetliler arasında bir kadının elinin tutulması meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmaya çok sayıda kişi karıştı. Tarafların birbirine girdiği olayda 3 kişi darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, çevik kuvvet ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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