'Halı yıkama' kavgasında 14 yaşındaki çocuğu av tüfeğiyle öldürdü
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde iki komşu arasında "halı yıkama" konusu sebebiyle kavga çıktı. Çıkan tartışmada taraflardan birbirine av tüfeği ile ateş açması sonucu vurulan 14 yaşındaki kız yaşamını yitirdi, babası da yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi kırsal İğde Mahallesi'nde iki aile arasında "halı yıkama" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.T'nin av tüfeğiyle ateş açması sonucu Sıla M. (14) ile babası Hasan M. (45) yaralandı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE ÖLDÜ
112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan yarlılardan Sıla M, hayatını kaybetti.
Saldırgan M.T. jandarma ekiplerince olayda kullandığı av tüfeğiyle yakalandı.
Video Haberler
- Kadıköy'de bakıma alınan Boğa Heykeli'nin üzerine çıkıp
- Lise öğrencilerinin tüfekle 'oyunu' kötü bitti
- Müsilaj İstanbul'a döndü: 'Denizin zamanı yok'
- Sakarya'da kamyon ile otobüs çarpıştı: Çok sayıda yaralı
- Denizde sarı polen tabakası oluştu
- Sağlık çalışanının burnunu kırmıştı, tahliye oldu
- Öğretmenler okul dönüşü kaza yaptı: 6 yaralı
- Yüzlerce litre kimyasal madde yola döküldü
- Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti
- Eski hakem Selçuk Dereli
En Çok Okunan Haberler
-
- Kredi faizleri artacak
- 500 TL’lik banknot iddiasında yeni gelişme
- Gezi Parkı davasında karar çıktı
- Meteoroloji uyardı: Sağanak yağış geliyor
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- İftar programında 'ateist damat' sorusu
- Çağlar Ökten'in hayat hikayesi
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Bursa'da sokak ortasına uçak düştü!
- Ormanlık alanı kendi malı gibi gösterdiler